ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 300 bin varil azalarak 351 milyon varile geriledi.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon varil artarak 220 milyon 500 bin varil oldu.



PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 711 bin varil artışla 7 milyon 229 bin varile yükseldi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 55 bin varil azalışla 4 milyon 12 bin varile geriledi.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Eylül haftasında 3 bin varil artışla 13 milyon 318 bin varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın "Eylül 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 780 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 160 bin varil olması bekleniyor.