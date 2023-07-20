ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 700 bin varil azalarak 457 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 250 bin varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 346 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.



Öte yandan, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 100 bin varil azalarak 218 milyon 400 bin varile geriledi.



PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 294 bin varil artışla 7 milyon 174 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 670 bin varil artarak 3 milyon 814 bin varile yükseldi.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 8-14 Temmuz haftasında 11 bin varil düşüşle 12 milyon 706 bin varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın "Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 560 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.

