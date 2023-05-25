ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12,5 milyon varil azalarak 455 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 6 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil düşüşle 358 milyon varil oldu.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 100 bin varil azaldı ve 216 milyon 300 bin varile geriledi.



PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 10 bin varil düşüşle 5 milyon 850 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 239 bin varil artışla 4 milyon 549 bin varile yükseldi.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 13-19 Mayıs haftasında 134 bin varil artarak 12 milyon 738 bin varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın nisan ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 530 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 880 bin varil olması bekleniyor.

