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ABD'nin yaptırımına Rusya'dan karşılık: Moskova Borsası'nda dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağını bildirdi.

ABD'nin yaptırımına Rusya'dan karşılık: Moskova Borsası'nda dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığı belirtildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Haziran'dan itibaren ve cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova Borsası'nın piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, dolar ve euro kurunun belirlenmesi için banka raporlarının ve dijital platformlardan gelen bilgilerin kullanılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı bugün yaptırım listesine almıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.

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