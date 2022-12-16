ABD'ye ihracat tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Türkiye'nin 11 aylık ihracatında dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin payı rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 13 milyar 216 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım rakamına ulaştı.



ABD'ye yapılan ihracat yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,8'lik artış kaydetti. ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı da yüzde 5,71 oldu.



ABD böylece ocak-kasım döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 2'nci ülke konumunda yer aldı.



Türkiye, bu dönemde en fazla dış satımı 17 milyar 336 milyon dolarla Almanya'ya yaparken Almanya ve ABD'yi 11 milyar 252 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 268 milyon dolarla İtalya, 9 milyar 534 milyon dolarla Irak takip etti.



ABD ayrıca 1 milyar 699 milyon dolarla Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı 2'nci ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye dış satımını ocak-kasım döneminde değer bazında en fazla 1 milyar 951 milyon dolar ile Rusya Federasyonu'na artırdı.



EN FAZLA İHRACAT KİMYEVİ MADDELERDE GERÇEKLEŞTİ

ABD'ye gerçekleştirilen dış satımda önde gelen sektörlerin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı.



Yılın 11 ayında ABD'ye en fazla dış satımı 1 milyar 439 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1 milyar 334 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 170 milyon dolarla çelik sektörü, 936 milyon 855 bin dolarla mücevher sektörü, 929 milyon 451 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.



Ülkeye en az dış satımı, 2 milyon 192 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 3 milyon 869 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 8 milyon 368 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 26 milyon 65 bin dolarla fındık ve mamulleri, 60 milyon 657 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri gerçekleştirdi.



ABD'ye en fazla ihracatı 5 milyar 219 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı.



Bu ülkeye Bursa'dan 1 milyar 118 milyon dolar, Kocaeli'nden 1 milyar 45 milyon dolar, Ankara'dan 1 milyar 17 milyon dolar, Gaziantep'ten 1 milyar 7 milyon dolar tutarında dış satım yapıldı.

