AB'li otomotiv devleri ayaklandı: Sıfır emisyon olmayacak

AB otomobil üreticileri ve tedarikçileri birliklerinin başkanları, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, 2035 yılına kadar otomobillerde %100 azalım da dahil olmak üzere, araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik Avrupa Birliği hedeflerinin artık uygulanabilir olmadığını söyledi.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, elektrikli araçlarda Çin rekabeti ve ABD tarifeleri ikili tehdidiyle karşı karşıya olan sektörün geleceğini tartışmak üzere 12 Eylül'de otomotiv sektörü yöneticilerini ağırlayacak.



Von der Leyen'e gönderilen bir mektupta, Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius ve güç aktarma organları ve şasi şirketi Schaeffler'in CEO'su Matthias Zink, 2050'de AB'nin net sıfır hedefine ulaşmaya kararlı olduklarını belirttiler.



Ancak, AB üreticilerinin şu anda bataryalar konusunda Asya'ya neredeyse tamamen bağımlı olduğunu, bunun yanı sıra dengesiz şarj altyapısı, daha yüksek üretim maliyetleri ve ABD tarifeleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler.



İkili, "2030 ve 2035 yılları için belirlenen katı otomobil ve hafif ticari araç CO2 hedeflerine bugünün dünyasında ulaşmak artık mümkün değil" ifadesini kullandılar.

