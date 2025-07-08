AB'nin geri adım atması 1 milyon işsiz yaratabilir

Transport & Environment (T&E) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, AB'nin 2035 temiz, sıfır emisyonlu, otomobil hedefine sadık kalması ve bu değişimi güçlü sanayi politikalarıyla desteklemesi halinde, Avrupa otomotiv endüstrisi yılda 16,8 milyon araç üreterek 2008 krizi sonrasındaki zirvesine ulaşabilir.



Rapor, yeni fosil yakıtlı araç satışlarının 2035 yılında yasaklanması hedefinden vaçgeçilmesi ve sağlam bir stratejinin uygulanmaması halinde sektörde bir milyon istihdama kaybı yaşanabileceği ve geri adımın planlanan batarya yatırımlarının üçte ikisini engelleyebileceği uyarısında bulundu.



Sektör halihazırda artan maliyetlerin baskısı altında ve elektrikli araçlarda (EV) Çinli ve ABD'li rakiplerinin gerisinde. ABD Başkanı donald Trump yönetimindeki yüzde 25'lik ABD ithalat tarifeleri Avrupalı otomobil üreticilerini daha da sarstı ve bazılarının 2025 tahminlerini geri çekmesine neden oldu.



Lobi faaliyetlerine rağmen AB Parlamentosu, Mayıs ayında bazı ara CO₂ hedeflerini hafifletmesine rağmen 2035 sıfır emisyon hedefini onayladı.



T&E'nin Araçlar ve E-Mobilite Kıdemli Direktörü Julia Poliscanova, "Bu, Avrupa'nın otomotiv endüstrisi için bir yap ya da boz anıdır" dedi.



T&E, elektrikli araçlara geçişin otomotiv değer zincirinin AB ekonomisine katkısını 2035 yılına kadar yüzde 11 oranında artırabileceğini tahmin ediyor. Batarya üretimi 2030 yılına kadar 100 bin, şarj altyapısı ise 2035 yılına kadar 120 bin kişiye daha iş imkanı sağlayabilir.



Tersine, bir politika geri dönüşü sektörün değerini 90 milyar euro azaltabilir.