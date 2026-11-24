Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya geçen yıl AB bütçesine en büyük net katkıyı sağlayan ülke olmaya devam etti ve aldığı miktardan 14,9 milyar Euro (16,37 milyar dolar) daha fazla ödeme yaptı.

AB liderleri, birliğin 2028-2034 bütçesini görüşmek üzere Perşembe ve Cuma günleri özel bir zirve düzenleyecek.

IW araştırması, Almanya'nın net katkısının 2024'te 13,1 milyar Euro iken, bu yıl 1,8 milyar Euro daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu artışın temel nedeni, AB bütçesindeki genel artıştı.

IW'nin bildirdiğine göre, Fransa yaklaşık 5,4 milyar Euro'luk net katkıyla ikinci sırada yer alırken, onu 3,3 milyar Euro ile İtalya takip etti. Polonya 6,7 ​​milyar Euro ile en büyük net alıcı olurken, Romanya 5,9 milyar Euro ile üçüncü sırada yer aldı.



Kişi başına düşen net vergi ödemesi açısından bakıldığında, Hollanda 179 Euro ile en yüksek net vergi ödeyen ülke olurken, Almanya 178 Euro ile onu takip etti.



Gayri safi milli gelire oranla, Almanya yüzde 0,32 ile en büyük net vergi ödeyen ülke olmaya devam ederken, onu yüzde 0,28 ile Hollanda ve yüzde 0,21 ile İsveç izledi.