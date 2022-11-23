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AB'nin Rus petrolü için tavan fiyat  netleşiyor

Avrupa Birliği, Rus petrolünde tavan fiyat seviyesi için 65-70 dolar aralığı üzerinde duruyor.

AB'nin Rus petrolü için tavan fiyat  netleşiyor

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Brent fiyatı ne kadar oldu?

Avrupa'nın Rus petrolüne uygulayacağı tavan fiyat belli oluyor.

Bloomberg'in haberine göre, (AB) Rus petrolünde tavan fiyat seviyesinin 65-70 dolar aralığında olmasını değerlendiriyor.

ABD'nin de dahil olduğu G7 grubuyla beraber AB ve Avustralya'nın, Moskova'ya getirilmesi planlanan yaptırımlar kapsamında deniz yolu ile ihraç edilen Rus petrolüne 5 Aralık'ta tavan fiyat uygulaması açıklaması beklenirken, uygulamanın 5 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol 86, ABD ham petrolü ise 80 dolar seviyesinde bulunuyor.

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