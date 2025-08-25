Açığa satış yasağı kalkıyor mu?

Bloomberg'in haberine göre, Türk yetkililer, yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisini artırmak amacıyla Mart ayından bu yana yürürlükte olan açığa satış yasağını ay sonunda sona erdirmeyi planlıyor.



Konuyla ilgili iki kişi, kararın diğer nedenleri arasında referans endeksinin rekor seviyeye yükselmesinin ve merkez bankasının faiz indirimlerine yeniden başlamasının olduğunu söylediler. Bu kişiler, görüşmelerin devam etmesi nedeniyle isimlerinin açıklanmamasını istediler. Sermaye Piyasası Kurulu, görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti.



YABANCI CAZİBESİ ARTABİLİR



Yasakların kaldırılmasının hisse senedi piyasasındaki işlem hacmini ve derinliğini artırırken, yabancı yatırımcılar için cazibesini de artıracağı tahmin ediliyor. Düzenleyici kurumun, geri alım kurallarının gevşetilmesi de dahil olmak üzere diğer önlemlerin de sona ermesine izin vermesi bekleniyor.



Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, yabancı yatırımcıların sahip olduğu toplam Türk hisse senedi varlıkları 15 Ağustos itibarıyla 33,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, saklama verilerine göre hisse senedi piyasasındaki toplam sahipliğin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor ve tarihsel ortalamanın yaklaşık yüzde 60'ı ile karşılaştırılabilir.



Yasağın sona erdirilmesi kararı, tasarruf sahiplerine para biriminin değer kaybına karşı devlet garantisi sunmak için 2021'in sonlarında başlatılan kriz dönemi mevduat programının sona ermesinin ardından geldi. Bu tür önlemlerin sona erdirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in düzenli olarak bahsettiği hedefler arasında yer alıyor.



AÇIĞA SATIŞ NEDİR?



Hisse senetlerinin açığa satışı, yatırımcıların hisse senetlerinin düşeceğini öngördükleri bir uygulama. Açığa satış yapan yatırımcı, hisse senetlerini ödünç alır ve fiyatın düşeceği beklentisiyle satar. Bu gerçekleşirse, açığa satış yapan yatırımcı hisse senetlerini yeni piyasa fiyatından geri satın alır, ödünç verene iade eder ve değer farkını kâr olarak alır.