Acil çıkış kapı faciasında "suçlu" yine Boeing!

Geçtiğimiz yıl ocak ayında ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland’dan California eyaletinde bulunan Ontario’ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşanmıştı.



Alaska Havayoları’na ait yolcu uçağında basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısı patlayarak acil iniş gerçeklştirdi.



Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy salı günü yapılan duruşmada, sorumluluğun uçak üreticisi Boeing, tedarikçi Spirit Aerosystems ve Federal Havacılık İdaresi'ne ait olduğunu söyledi.



Homendy konuşmasında, "Bu kazaya yol açan güvenlik eksiklikleri Boeing ve FAA tarafından bilinmeliydi" dedi.



"FAA'nın tüm bunlar sırasında nerede olduğuna dair birçok sorum var. FAA, havacılık güvenliğini sağlama konusunda savunmanın mutlak son bariyeridir," diye ekledi.



NTSB'nin ön bulguları, uçağın Ekim 2023'te Alaska Air'e teslim edildiği sırada kapı tapasını yerinde tutması gereken dört cıvatanın eksik olduğunu ortaya koymuştu.



Homendy, Alaska Air uçağının mürettebatını överek uçağı herhangi bir can kaybı olmadan yere indirmek için yaptıkları eylemleri "kahramanca" olarak nitelendirdi.



"Bu mürettebatın kahraman olması gerekmezdi," diye ekleyen Homendy, "Bu kaza asla olmamalıydı. Böyle bir kaza ancak birden fazla sistem arızası olduğunda olur." ifadelerini kullandı.



FAA'ya 10, Boeing'e ise 9 olmak üzere toplam 19 güvenlik tavsiyesi sunuldu.



Kazayla ilgili NTSB'nin nihai raporunun tamamı birkaç hafta içinde hazır olacak.

BOEING'DE 737 MAX KRİZİ



ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), uçakta patlayan kapıda dört cıvatanın eksik olduğunu açıklamıştı. Patlamanın ardından Boeing'in 737 Max programının başkanı görevden alındı.



5 Ocak'ta yaşanan olay, Federal Havacılık İdaresi'nin soruşturma sırasında Boeing 737 Max 9 uçaklarını yere indirmesine neden oldu ve ABD Adalet Bakanlığı şirket hakkında ceza soruşturması başlattı.



Olay, 2018 ve 2019 yıllarında 737 Max 8 jetlerinden ikisinin düşerek 346 kişinin ölümüne yol açmasının ardından zaten inceleme altında olan Boeing üzerinde daha fazla baskı yarattı.



Ocak ayındaki Alaska uçağının güvenli bir şekilde iniş yapmasına ve ciddi bir yaralanma olmamasına rağmen, son davada avukatlar çok sayıda yolcunun yaralandığını ve travma geçirdiğini söylüyor.