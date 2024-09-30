Açlık sınırı 20 bin liraya yaklaştı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının eylül ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre eylül ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi.



Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 828 lira üzerinde gerçekleşti.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.



Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 25 bin 706 liraya yükseldi.



MUTFAK ENFLASYONU HIZLANDI



Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 2,90 arttı.



Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 48,72 oldu.

