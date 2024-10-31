Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ekim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde 19 bin 830 lira olan açlık sınırı 20 bin 431 liraya yükseldi.



Yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 liradan 66 bin 553 liraya çıktı.



AÇLIK SINIRI NEDİR?



Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için yapması gereken harcamayı gösteriyor.



Yoksulluk sınırında diğer harcamalar da hesaba dahil ediliyor. Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 26 bin 536 lira.

