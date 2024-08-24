Adalet Bakanı Tunç: Ekonomi hedeflendi | 'Bakan Şimşek istifa etti' iddiaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk'te katıldığı TV programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Tunç, Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik haberleri de yorumladı.

Bu iddialarla ekonominin hedeflendiğini söyleyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapanlar var. Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı."

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa ettiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı.

İddiaları yalanlayan Şimşek, istifa etmediğini, dolaşıma koyulan senaryoların doğru olmadığını söylemişti.

"Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz" diyen Şimşek, vatandaşları bu iddialara inanmaması konusunda uyarmıştı.