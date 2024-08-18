Adana'da 7 jeotermal sahası ihale edilecek

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Adana'nın Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde muhammen bedelleri 269 bin 398 lira ile 3 milyon 160 bin 659 lira ve alanları 1426,33 hektar ile 4989,10 hektar arasında değişen 7 sahanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.



İhaleler, 24 Eylül Salı günü 9.30-11.00 saatlerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.