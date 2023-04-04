Adana'da soğan hasadı başladı: Fiyatlarda düşüş bekleniyor

İstanbul ve Ankara'da marketlerde muzun kilosu 25 TL'ye satılırken, önceki sezonun son soğanlarının fiyatı ise 30 TL'ye yükseldi.

Adana'da geçen yıl 12 bin 500 dönümde ekilen soğan, bu yıl 23 bin dönümde ekildi.

Türkiye’nin en erkenci soğanının yetiştiği kenti hasat heyecanı sardı. Tarlalardan sökülen ürünler 17-18 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Kısa bir süre sonra Hatay başta olmak üzere diğer kentlerde de hasadın başlamasıyla, fiyatların düşerek dengeleneceği bildirildi.

PLANLI TARIM VURGUSU



Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, dönemsel olarak bu tip iniş-çıkışların yaşandığını kaydetti. Önceki yıl ekim alanlarının az olması nedeniyle fiyatların son dönemde yükseldiğini kaydeden İncefikir, hasat bölgelerinin genişlemesiyle piyasada bolluk oluşabileceğini ve fiyatların 7-9 TL arasına düşebileceğini söyledi.

Bu tip dengesizliklerin önlenmesi için envantere dayalı planlı tarım yapılması gerektiğini vurgulayan İncefikir, "Planlı tarımın bir an önce devreye sokulması lazım. Arz-talep dengesinin piyasa koşullarına göre ayarlanması gerekiyor.

Bir ülkenin ne kadar ektiği ne kadar ürününün çürüdüğü, ne kadar ihraç ettiği, iç piyasaya ne kadar sattığı ve ne kadar tüketildiğinin envantere dayalı sistemle belirlenmesi gerek. Fiyat dengesizlikleri arz-talep dengesine, ekim alanlarına, dayanıyor.

Üretici önceki sene zarar etmişse, kar etmemişse, ürünü tarlada kaldıysa bir süre sonra o üründen kaçabiliyor. Envanter sağlanırsa astronomik farklar oluşmaz" dedi.