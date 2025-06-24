Adana'da korkutan deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hissedilen 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07:09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre depremin derinliği 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından X platformundan paylaştığı mesajda Adana'da 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini, çevre illerden depremin hissedildiğini ve saha taramalarının başladığını belirtti. Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.
Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 24, 2025
Depremden etkilenen…
- Etiketler :
- Haberler -
- Adana
- Adana Saimbeyli
- Deprem