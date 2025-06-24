Adana'da korkutan deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hissedilen 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da korkutan deprem

'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07:09'da 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre depremin derinliği 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından X platformundan paylaştığı mesajda Adana'da 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini, çevre illerden depremin hissedildiğini ve saha taramalarının başladığını belirtti. Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Adana'da korkutan deprem - 1
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