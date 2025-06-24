Adana'da korkutan deprem

YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından X platformundan paylaştığı mesajda Adana'da 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini, çevre illerden depremin hissedildiğini ve saha taramalarının başladığını belirtti. Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen…