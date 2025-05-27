Adidas'a siber saldırı! Veriler çalındı

Spor giyim devi Adidas, müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığı bir siber saldırıya uğradığını duyurdu.



Şirket, saldırganların "belirli tüketici verilerini" ele geçirdiğini ve bu verilerin "ağırlıklı olarak" yardım masasıyla iletişime geçen kişilerin iletişim bilgilerinden oluştuğunu belirtti.



Adidas, şifrelerin, kredi kartı bilgilerinin ve diğer ödeme verilerinin ihlal

edilmediğini vurguladı.



Bu olay, Marks & Spencer ve Co-op gibi perakendecilerin de hedef alındığı büyük çaplı siber saldırıların ardından geldi.



Söz konusu saldırılarda iş operasyonları ciddi şekilde aksarken, Adidas'ta benzer bir durumun yaşandığına dair bir belirti bulunmuyor.

