Afrika'nın en zengini belli oldu

Afrika'nın en zengin insanları belli oldu.



Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote, bu yıl da listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada Güney Afrikalı Johann Rupert, üçüncü sırada Güney Afrikalı Nicky Oppenheimer sıralandı.



Forbes Dergisi'nin yayınladığı "2024 Afrika'nın en zenginleri" listesine göre Mısır, Cezayir, Fas, Zimbabve ve Tanzanya'dan isimlerin oluşturduğu 20 kişilik listenin toplam serveti 82,4 milyar dolar oldu.



Servetini çimento üretimiyle kazanan Dangote, 2023 yılında servetini 400 milyon dolar artırdı ve 13,9 milyar dolara yükseltti. Dangote, listede 13'üncü kez ilk sırada yer aldı.