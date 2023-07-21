Ağır ticari araç pazarı ilk 6 ayda yüzde 48 büyüdü

2023 yılı haziran ayında ağır ticari araç pazarında 3 bin 654 adetlik satış yapıldı. Sektör, 2023 yılı ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla toplamda 22 bin 52 adetlik satışa ulaştı. 2022'yi 38 bin 149 araç satışı ile kapatan sektör böylece geçen yılki toplam hacmin yüzde 58'ini bu yıl ilk 6 ayda gerçekleştirdi.



Uzun yol ve yurt içi lojistik hizmetlerinde kullanılan çekici satışları, 2023 yılı ocak-haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 48 artarak 13 bin 451 adet olarak gerçekleşti. İnşaat, madencilik, dağıtım ve yük taşımacılığı, atık yönetimi gibi uygulamalar için sunulan 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 54 artarak 5 bin 631 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 36 artarak 2 bin 970 adet oldu.



Semi-treyler araç satışları, 2023 yılı haziran ayında bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 19 artarak 1.172 adet olarak gerçekleşti. 2023 yılı ocak-haziran döneminde ise semi-treyler araç pazarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artışla 9 bin 325 adetlik araç satışı gerçekleştirildi.

