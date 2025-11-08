Ağrı'ya 575 milyon dolarlık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı’da Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülen projelerin açılış törenine katıldı.

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, Ağrı’da 575 milyon lira yatırım tutarındaki 12 yeni projenin hayata geçirileceğini belirterek, “Projelerin Ağrılılara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“AĞRI'DA 25 MİLYAR LİRALIK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI”

Kacır, son 23 yılda Ağrı’da sanayi altyapısının güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirterek, “Organize Sanayi Bölgesi projelerine 355 milyon lira finansman sağladık. Diyadin, Patnos ve Eleşkirt sanayi sitelerini hizmete açtık. Ağrı’daki KOBİ’lerimize 421 milyon lira KOSGEB desteği verdik. Yatırım teşviklerimizle 25 milyar lira yatırımın önünü açtık ve 6 binden fazla istihdam oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, yeni bir sanayi sitesinin de Ağrı merkezine kazandırılacağını belirterek, “Merkez Sanayi Sitemizin yenisinin inşası için en büyük desteği sunmaya hazırız.” dedi.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİYLE 12 YIL SGK DESTEĞİ

Kacır, 29 Mayıs’ta yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle Ağrı’daki yatırımların güçlü şekilde desteklenmeye devam edeceğini söyledi:

“İlimizde yapılacak yatırımlarda çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca biz karşılayacağız. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen yatırımlar için bu süre 14 yıla kadar uzayacak. Ayrıca 10 yıl boyunca işçi paylarını da Bakanlık olarak biz ödeyeceğiz.”

Kacır, yatırımcılara 24 milyon liraya kadar finansman desteği, kurumlar vergisi indirimi, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti sağlandığını da aktardı.

YEREL KALKINMADA YENİ TEŞVİK BAŞLIKLARI

Bakan Kacır, konaklama tesisleri, süt ve et işleme tesisleri, yün/yapağı işleme tesisleri gibi yatırımlar için daha ileri düzey teşvikler sunacaklarını belirtti.

“Bu yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50 vergi indirimi sağlıyoruz. Böylece Ağrı’nın turizm, tarım ve hayvancılık potansiyelini ekonomiye kazandıracağız.”

Kacır, bugüne kadar Serhat Kalkınma Ajansı aracılığıyla Ağrı’da 226 projeye 535 milyon lira, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 85 projeye 524 milyon lira kaynak sağlandığını ifade etti.

Kacır, açılışı yapılan 12 proje kapsamında sanayiden eğitime, tarımdan sağlığa kadar geniş bir alanda yatırım yapıldığını belirtti:

• 10 modern okul kütüphanesi kuruldu.

• 4 meslek lisesinin atölye ve laboratuvar altyapısı yenilendi.

• Tarım Park projesiyle çiftçilere yeni ekipmanlar sağlandı.

• Doğubeyazıt, Tutak ve Diyadin’de kurulan tekstil atölyeleriyle 450 kişiye istihdam yaratıldı.

Milli Teknoloji Atölyesi geliyor

Kacır, gençlerin teknoloji alanında yetişmesi için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacağını açıkladı.

“DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nde ortaokul ve lise öğrencilerimiz geleceğin teknoloji yıldızları oluyor. Yeni kuracağımız atölye ile bu başarıyı üniversite düzeyine taşıyacağız.”

"TERÖRÜN İZLERİ SİLİNDİKÇE AĞRI DAHA DA BEREKETLENECEK"

Konuşmasında bölgesel güvenlik ve kalkınmaya da değinen Kacır, “Artık terörün tüm izlerini silerek Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa etme vaktidir. Bu topraklar terörün gölgesinden arındıkça daha da bereketlenecek, Ağrı hak ettiği refah seviyesine ulaşacak.” dedi.