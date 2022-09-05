Ağustos ayının zam şampiyonu üniversite eğitim ücreti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE yüzde 1,46 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 80,21'e yükseldi.



Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Ağustos ayında en fazla fiyat artışı yüzde 24,24 ile üniversite eğitiminde yaşanırken en çok ucuzlayan grup yüzde 8 ile kümes hayvanları eti olarak gerçekleşti.



EN ÇOK PAHALANAN ÜRÜNLER



En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; üniversite eğitim yüzde 24,24, ilaçlar yüzde 16,72, meyve ve sebze suları yüzde 14,21, reçel, marmelat ve bal yüzde 10,14, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 9,87, pirinç yüzde 9,78, konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler yüzde 8,51, buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı yüzde 7,22, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 7,09, çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 6,10 oldu.

TÜİK verilerine göre enflasyonun yıllık seyri.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER UCUZLADI?



En çok ucuzlayan ürünler ise kümes hayvanları eti yüzde 8, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 7,79, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 6,72, taze meyveler yüzde 5,89, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 3,23, kuzu, koyun, keçi eti yüzde 2,33, margarin yüzde 2,16, diğer katı ve sıvı yağlar yüzde 1,03, makarna çeşitleri yüzde 0,98, kadın giyim yüzde yüzde 0,06 olarak gerçekleşti.