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Ağustosta 100 bin gıda denetimi

05.09.2026 12:17

Ağustosta 100 bin gıda denetimi
Anadolu Ajansı

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulandı.

AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100 bin denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

 

Uygunsuzluk tespit edilenlere toplam 186,5 milyon lira ceza verildiğini bildiren Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

 

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, 1-31 Ağustos'ta yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

 

Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

 

"Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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