Aile Bakanından doğum yardımına ilişkin açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatarak, iki, üç ve üzeri 510 bin 924 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını belirtti.

Şubat ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına geçtiğini ifade eden Göktaş "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 859 bin 775 annenin hesabına 12 milyar 77 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığı ve ödemelerin çocukların 5 yaşına gelene kadar kesintisiz süreceği de belirtildi.