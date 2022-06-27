Aile destek programı nedir, kimlere verilecek? (Aile destek programı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? aylık ödeme ne kadar?)

'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap verdi.

Bunlardan biri de 'Aile Desteği Programı'ydı.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NDA AYLIK ÖDEME NE KADAR?

NTV yayınında Aile destek programına ilişkin bilgiler veren Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NA BAŞVURULAR NE ZAMAN?

'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün (27 Haziran 2022 Pazartesi günü) başlıyor.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NA BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?



Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.