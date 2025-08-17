Aileler dikkat... Bakanlık uyardı, denetimler artırıldı

Ticaret Bakanlığı yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tüketicilerin sağlık ve güvenlikleriyle ekonomik çıkarlarının korunması için denetimlerine devam ettiğini açıkladı.



Bakanlık okul öncesi denetimlerde ilkelerinin güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans olduğunu belirtti.



Riskli ürünler teste tabi tutuluyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerin neticeleri incelenip güvensiz olan ürünlerin satışları yasaklanıyor ve toplatılıyor.



Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve okul kıyafetleri gibi ürünler, kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle inceleniyor.



TÜKETİCİLERE TAVSİYE



Ticaret Bakanlığı'nca gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunuyor.



Bakanlık bunları şöyle sıraladı:



Kırtasiye ürünlerinde;



İmalatçı/ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır.



Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır.



Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir.



Tekstil ürünlerinde;



Ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur.



Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir.



FİYATLAR DENETİM ALTINDA



Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri de gerçekleştiriliyor.



Ticaret Bakanlığı'nca, çocukların sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbir kararlılıkla alınıyor.