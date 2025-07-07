Aileler dikkat... Bebek oyuncağına gönüllü geri çağırma

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün platformuna yeni bir oyuncak ekledi ve gönüllü geri çağırma açıkladı.

Aileler dikkat... Bebek oyuncağına gönüllü geri çağırma

Ticaret Bakanlığı bir bebek oyuncağında risk gördü ve gönüllü geri çağırma yaptı.

Çin'den ithal edilen Cocomelon adlı bebekte dolgu liflerinin dışarı çıkması nedeniyle güvensizlik yaratmasından ötürü gönüllü geri çağırmaya tabi tutuldu.

Taşıdığı riskler arasında kesik, kimyasal ve yangın bulundu.

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