Airbnb ve günlük kiralama ile düzenlemesiyle kiralarda düşüş beklentisi

İZİN BELGESİNE TALEP DÜŞÜK



İstanbul Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yönetmeliğin emlak piyasasına etkisini değerlendirdi.



Aşa, daha önce kısa dönem kiralama yapanların yeni yönetmelikte yer alan sınır ve kurallardan dolayı kısa dönem kiralama uygulamalarından vazgeçtiğini ve izin belgesine olan talebin düşük olduğunu düşündüklerini ifade ederken, yönetmelik sonrası İstanbul'un özellikle merkezi ve turistik noktalarında birçok evin piyasaya çıkacağını, bu durumun ise yüksek kira fiyatlarını düşürebileceğini ifade etti.



Emlakçılar ise, son dönemde, daha önce kısa dönem kiralama yapan müşterilerinin uzun dönem kiralama yapmak üzere kendilerine müracaat ettiğini ifade etti.



PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYORDU



İstanbul Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Bunu zaten daha önce de defalarca ifade ettik bu tip günlük ev sadece Airbnb de değil günlük kendisi de kiralık ev veren vatandaşlar piyasayı olumsuz etkiliyordu. Piyasaya sunulacak olan arz edilecek olacak evler günlük gidiyordu , haftalık gidiyordu biz de bunun piyasayı kötü etkilediğini ifade etmiştik zaten. Bu tip günlük ya da haftalık kiralama zaten konaklama sıfatındadır, konaklama statüsünde olduğu için devlet de buna el attı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı efendim, Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nı da bu konuda ikaz ettik, bilgi verdik daha doğrusu, böyle olduğunu anlattık onlar da evet dedi, kötü bir olay hem kayıt dışı ekonomi yaratıyorlar hem de kiralık ev adetini düşürüyorlar." dedi.



EV BOLLUĞU BAŞLADI



Aşa, şöyle devam etti:

“Şimdi, 1 Ocak itibarıyla bunlar tamamen yasaklandı eğer yapmak istiyorsa vatandaş, o kanunun o maddesine uyacak aynı bir otel gibi bir pansiyon gibi ona bir ruhsat alacak onla ilgili işlemleri yerine getirecek ki mümkün değil onu söyleyeyim, ben biliyorum o mevzuatı yani öyle bir apartman katı falan mümkün değil onu yapamaz. Onun için bu evler yine piyasaya dönecek. İlan sayısı yine çoğalacak, yani bu tip evler artık ne olacak, normal kiralık ilana çıkacak ve piyasaya dönecek. O şekilde biz bunun da fiyatları etkilemesini bekliyoruz yani kiralık ev fiyatlarının bir miktar düşeceğini bu vesileyle. Çünkü arz çok önemli, diyoruz ki ev yok, ama biz ama geçen sene biliyorsunuz hiç kimsenin elinde ev yoktu bir tane evin peşinde 10 kişi kuyruğa geçiyordu. O dönemi de yaşadık biz ama şu anda ev daha çok yani ev bolluğu başladı yavaş yavaş.“

