Airbnb'ye şok! 65 binden fazla ilan geri çekilecek

İspanya Tüketici Hakları Bakanlığı yaptığı açıklamada, Airbnb'ye mevcut kuralları ihlal ettiklerini söyleyerek 65.000'den fazla kiralık tatil ilanını platformundan geri çekmesini emrettiğini söyledi.



YEREL HALK EV BULAMIYOR



İspanyol hükümetinin yanı sıra şehir konseyleri ve bölgesel otoriteler, Airbnb ve Booking.com gibi siteler aracılığıyla turizm amaçlı kiralamalara karşı genel bir baskı başlattı. Birçok İspanyol bu sitelerin aşırı turizm yarattığını, konut stokunu azalttığını ve yerel halk için kiralamayı karşılanamaz hale getirdiğini söylüyor.



İLANLARIN NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL



Bakanlıktan yapılan açıklamada, engellenen Airbnb ilanlarının çoğunun lisans numarasını içermediği, diğerlerinin ise sahibinin şahıs mı yoksa şirket mi olduğunu belirtmediği belirtildi.



Airbnb'den bir sözcü yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Tüketici Bakanı Pablo Bustinduy, amacının tatil amaçlı kiralama sektöründeki genel “kontrol eksikliğini” ve “yasa dışılığı” sona erdirmek ve “konuta erişimi desteklemek ve tüketici haklarını korumak” olduğunu söyledi.



BARSELONA'DA YASAKLANMIŞTI



Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, geçen yıl Haziran ayında 2028 yılına kadar turizm amaçlı kiralamaların tamamen yasaklanması talimatını vererek İspanya'nın şimdiye kadarki en sert adımını atmıştı.