Airbus A320'lerde yeni sorun

Airbus mühendisleri, şirketin CEO'sunun teslimatları etkilediğini söylediği bir kusur için yüzlerce uçağı denetlemeye hazırlanırken, daha geniş bir A320 gövde paneli setinde kusurlar buldu.

Reuters'ın bir sunuma dayandırdığı haberine göre, bazı uçakların ön kısmındaki metal panellerdeki kalite problemleri için denetlenmesi gereken toplam uçak sayısının 628 olduğunu gösterdi. Bu rakam, halihazırda hizmette olan 168 uçağı da içeriyor.

Sunuma göre bu sayıya, montaj hatlarındaki 245 uçak da dahil. Endüstri kaynakları, bunlardan yaklaşık 100'ünün bu yıl teslim edilmek üzere ayrıldığını belirtti. 215 uçak ise Büyük Bileşen Montajı adı verilen daha erken bir üretim aşamasında.

Ayrıca sunum, uçağın arka kısmındaki ve diğer bölgelerindeki bazı panellerde de benzer kalınlık problemleri bulunduğunu, ancak bunlardan hiçbirinin şu anda hizmette olan uçaklarda olmadığını gösterdi.

Airbus sözcüsü, "Potansiyel olarak etkilenen uçakların hem üretimde hem de hizmette olduğunu teyit ediyoruz," derken, spesifik rakamlar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.