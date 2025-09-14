Airbus'tan 10 milyar Euro'luk işbirliği

Airbus, Leonardo ve Thales ile uydu üretim ortak girişimi kurma yolunda ilerliyor.

Airbus'tan 10 milyar Euro'luk işbirliği

Airbus Savunma ve Bölümü Başkanı Michael Schoellhorn, şirketin uydu birimlerinin birleştirilmesi için Leonardo ve Thales ile bir anlaşma imzalama yolunda olduğunu söyledi.

Reuters'taki öportaja göre, üç kuruluşun ortak projesi Bromo, 10 milyar Euro değerinde bir uydu üretim ortak girişimi kurmayı hedefliyor.

Reuters'ın daha önce yayınladığı habere göre, ismi açıklanmayan kaynaklar, mutabakat zaptının eylül ayı sonuna kadar imzalanabileceğini belirtmişti.

