AJet'in Halep seferleri başladı

Türkiye’nin hava yolu şirketlerinden AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep Uluslararası Havalimanı’na ilk seferini sabah saatlerinde gerçekleştirdi.



Orta Doğu, Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’da uçuş ağını genişleten AJet’in Suriye’deki ikinci rotası olan Halep – İstanbul seferleri, haftada karşılıklı 4 gün düzenlenecek.



AJet’in yolcularını taşıyan uçak, yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Halep Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı.



Halep’te düzenlenen karşılama törenine, Suriye sivil havacılık otoritesi temsilcileri ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.