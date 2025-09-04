AJet'in Prag seferleri başlıyor

AJet Çekya'nın başkenti Prag'a seferlerini tekrar başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 34 ülkeye sefer düzenleyen AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag'ı da uçuş rotasına ekledi.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na 15 Aralık'tan itibaren düzenlenecek seferler pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.



İstanbul-Prag biletleri, 49 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.​​​​​​​



