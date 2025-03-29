AJet'in Şam uçuşları 21 Nisan'da başlıyor
Türk Hava Yolları'nın (THY) ardından AJet de Suriye'nin başkenti Şam'a uçmaya başlıyor. İlk sefer 21 Nisan'da yapılacak.
İstanbul'un ardından Ankara'dan da Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşlar başlayacak. AJet, yurt dışı uçuşlarının arasına Şam'ı da ekledi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 4 gün, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise haftada 3 gün uçuş yapılacak.
Şam'a seyahat etmek isteyen yolcular için biletler 149 dolar yani yaklaşık 5 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı-Şam seferlerinin 21 Nisan'da, Ankara-Şam uçuşlarının da 22 Nisan'da başlayacağını bildirdi.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AJet'in Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gerçekleştireceği Şam seferlerine ilişkin bilgi verdi.
İstanbul-Şam uçuşlarının 23 Ocak'ta başlamasıyla Suriye'yi bütün dünyaya bağladıklarını anımsatan Uraloğlu, AJet'in, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Şam uçuşlarına başlayacağını kaydetti.
"BİLETLER SATIŞA ÇIKTI"
Bakan Uraloğlu, söz konusu uçuşlar için biletlerin satışa çıktığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk sefer 21 Nisan'da yapılacak, uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Ankara-Şam uçuşları 22 Nisan günü başlayacak, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek.
"SEFER SAYILARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak 3 seferle AJet haftanın her günü Şam'a karşılıklı uçuş düzenleyecek. İlerleyen süreçte hem talep hem de operasyonel uygunluk doğrultusunda sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz."
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