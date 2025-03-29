AJet'in Şam uçuşları 21 Nisan'da başlıyor

"BİLETLER SATIŞA ÇIKTI"



Bakan Uraloğlu, söz konusu uçuşlar için biletlerin satışa çıktığını belirterek, şunları kaydetti:



"Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk sefer 21 Nisan'da yapılacak, uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Ankara-Şam uçuşları 22 Nisan günü başlayacak, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek.



"SEFER SAYILARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak 3 seferle AJet haftanın her günü Şam'a karşılıklı uçuş düzenleyecek. İlerleyen süreçte hem talep hem de operasyonel uygunluk doğrultusunda sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz."