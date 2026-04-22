AJet'ten 23 Nisan'a özel indirim

AJet , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara özel bir kampanyayla kutluyor. AJet’in 23 Nisan kampanyası ile tüm yurt içi uçuşlarda çocuk misafirlerin biletleri yüzde 50 indirimli olacak.

0 – 2 yaş arasındaki bebekler ve 2 – 12 yaş arasındaki çocuklara özel indirimli biletler, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 11:00’den 23 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Kampanya biletleri, 14 Eylül – 15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

BİLET ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletlerin yanı sıra; Flex ve Premium bilet çeşitlerinde de çocuk misafirler için yüzde 50 indirim uygulanacak. Biletler; AJet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.