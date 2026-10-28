AJet'ten 29 Ekim kampanyası

AJet , Cumhuriyetin 103'üncü yıl coşkusuna ortak olmak için yurdumuzun dört bir yanına uçuşlarda geçerli indirim kampanyası yaptı. İndirimli biletler , 28 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 29 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar “29EKIM” kodu kullanılarak satın alınabilecek. Yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak indirimli biletler, 23 Kasım 2026 – 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki (25 Aralık 2026 – 3 Ocak 2027 ve 22 Ocak – 7 Şubat 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

KOLTUK SEÇİMLERİ DE YÜZDE 29 İNDİRİMLİ

AJet’in ‘Basic’ biletlerde geçerli Cumhuriyet Bayramı kampanyasında, tüm koltuk seçimleri de yüzde 29 indirimli olarak satışa sunuldu.