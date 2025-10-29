AJet'ten 29 Ekim'e özel indirim

AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir kampanyayla kutluyor. AJet’in 29 Ekim’e özel kampanyası, tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirim fırsatı sunuyor.



Yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, Cumhuriyetin 102. yıl coşkusuna ortak olmak için yurdun dört bir yanına uçuşlarda geçerli indirim kampanyası yaptı. İndirimli biletler, 29 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00’dan saat 23:59’a kadar satışta olacak. Yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak indirimli biletler, 17 Kasım 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.



AJet’in Cumhuriyet Bayramı kampanyası, ‘basic’ biletlerde geçerli olup, tüm yurt içi uçuşları kapsıyor.