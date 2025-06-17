AJet'ten 5 ülkeye olan biletlerde ilave hak

AJet, İsrail ve İran arasında devam eden savaş nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bileti olanlara ilave haklar tanımladı.

AJet'ten 5 ülkeye olan biletlerde ilave hak

AJet, savaş bölgesi nedeniyle uçuş yapılmayan , Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bileti olanlara rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresinin uzatımını ücretsiz yapacak.

ve İran arasındaki savaş nedeniyle 13 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere ilişkin talepler gerçekleştirilecek.atalepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

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