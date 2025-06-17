AJet'ten 5 ülkeye olan biletlerde ilave hak
AJet, İsrail ve İran arasında devam eden savaş nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bileti olanlara ilave haklar tanımladı.
AJet, savaş bölgesi nedeniyle uçuş yapılmayan İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bileti olanlara rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresinin uzatımını ücretsiz yapacak.
İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle 13 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere ilişkin talepler gerçekleştirilecek.atalepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri ücretsiz olarak yapılacaktır.
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