AJet'ten 505 liraya uçak bileti

AJet , yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Sonbahardan ilkbahara geniş bir dönemi kapsayan kampanyada; Türkiye çıkışlı biletler, 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya ile 250 bin koltuk satışta olacak.

AJET 'TEN 9 EURO'YA SEYAHAT FIRSATI

AJet, yurt dışı kampanyasıyla sonbahardan ilkbahara kadar 5 aylık bir dönemde seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya bilet leri; 16 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’den 18 Eylül 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satışta olacak.

İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Bölge çıkışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunulacak.

KAMPANYADA ÜCRETSİZ EK BAGAJ HAKKI TANINACAK

Kampanyada Flex ve Premium bilet türlerinde ücretsiz ek bagaj hakkı tanınacak. Flex bilete 5 kg; Premium bilete ise 10 kg ek bagaj hakkı verilecek.



Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar: Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam, Halep.