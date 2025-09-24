AJet'ten 9 dolara Avrupa'ya indirimli bilet kampanyası

AJet, yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre; kampanya Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa noktalarını kapsıyor.



Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.



İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den, 26 Eylül saat 23.59'a kadar satışta olacak.



AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı.