AJet'ten 9 dolara Avrupa'ya indirimli bilet kampanyası

AJet, Avrupa seyahatlerinde 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet, yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; kampanya Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa noktalarını kapsıyor.

Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.

İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den, 26 Eylül saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı.

