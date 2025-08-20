AJet'ten 9 euroya uçak bileti

AJet, 9 Avrupa ülkesine 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlardan bilet satışına başladı.

AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet’in indirimli bilet kampanyasında 9 Avrupa ülkesine seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euroa + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet’in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sunuyor. , aralarında Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. İndirimli biletler; 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

KAMPANYA İLE 8 KİLOGRAM KABİN BAGAJ HAKKI

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletlerin 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olacak.

112 BİN 224 KOLTUK SATIŞTA

AJet indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışta olacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

