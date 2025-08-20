AJet'ten 9 euroya uçak bileti

AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet’in indirimli bilet kampanyasında 9 Avrupa ülkesine seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euroa + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



AJet’in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sunuyor. Kampanya, aralarında Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. İndirimli biletler; 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.



KAMPANYA İLE 8 KİLOGRAM KABİN BAGAJ HAKKI



AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletlerin 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olacak.

112 BİN 224 KOLTUK SATIŞTA



AJet indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışta olacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.