AJet'ten gençlere indirimli bilet

AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlere özel bir kampanyayla kutluyor. AJet’in 19 Mayıs kampanyası ile, 12 – 27 yaş arası gençler, yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimle seyahat edebilecek.



AJET'TEN GENÇLERE ÖZEL İNDİRİM



34 ülkede 58, yurt içinde 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet ile gençler, yurt içi ve yurt dışında merak ettikleri rotaları keşfe çıkabilecek. AJet’in indirimli biletleri, 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan saat 23:59’a kadar satışta olacak. AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak gençlere özel indirimli biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.



100 BİN KOLTUK İNDİRİMLE SATIŞTA



Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuk satışı yapacak. 12 – 27 yaş arası gençler için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında “AJETGENC” indirim kodunun yazılması yeterli olacak. İndirim AJet Mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

