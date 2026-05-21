AJet'ten indirim kampanyası

AJet , yazı yurt içi indirim kampanyası ile karşılıyor. Kampanya kapsamında tüm yurt içi seferlerde biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Şirket, yaza merhaba kampanyası ile misafirlerine avantajlı seyahat imkânları sunmaya devam ediyor. AJet’in indirimli biletleri, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:00’den 22 Mayıs 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Haziran – 23 Haziran 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

KOLTUK SEÇİMİ YÜZDE 30 İNDİRİMLİ

AJet’in indirimli bilet kampanyasında tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olacak. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek.