AJet'ten indirimli bilet
18.05.2026 11:13
AJet, indirimli bilet satışına başladı.
AJet, 19 Mayıs'a özel olarak kampanya gerçekleştirdi.
AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlere özel kampanyayla kutluyor. AJet’in 19 Mayıs kampanyası kapsamında, 12-27 yaş arasındaki gençler, yurt içi seferlerde yüzde 30 indirimle seyahat edebilecek.
AJET'TEN GENÇLERE ÖZEL İNDİRİM
AJet 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yeni rotaları keşfetme imkanı sunuyor. AJet’in gençlere yönelik kampanyasında indirimli biletler, 18 Mayıs 2026 saat 11.00’den 19 Mayıs 2026 saat 23.59’a kadar satışta olacak.
Yüzde 30 indirimli biletler, 01 Eylül–10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. AJet’in indirimli bilet kampanyasında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak. Biletler yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.