AJet'ten indirimli bilet

AJet , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati planlayan misafirleri için indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemindeki seyahatleri kapsayan kampanyada biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.



AJet , indirimli bilet kampanyası ile, kış boyunca KKTC’nin özgün ada kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sunuyor. İndirimli biletler; 9 Kasım 2026 tarihinde saat 11:00’den 10 Kasım 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

24 Kasım 2026 – 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki (31 Aralık 2026 – 5 Ocak 2027 ile 22 Ocak – 9 Şubat 2027 arası tarihler hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek indirimli biletler, “KIBRIS30” kodunu kullanarak sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.



BİLET ÇEŞİTLERİNE DE YÜZDE 30 İNDİRİM

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletlerin yanı sıra; ‘EcoJet’, ‘Flex’ ve ‘Premium’ bilet çeşitlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.