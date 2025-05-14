AJet'ten indirimli bilet kampanyası
AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.
AJet’in yurt dışı uçuşlar için yeni kampanyasını duyurdu.
Türkiye çıkışlı biletler vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
AJet’in yurt dışı kampanyası; Roma’dan Londra’ya, Stockholm’den Paris’e, Şarm-El Şeyh’ten Cezayir’e gibi gibi çeşitli yurt dışı uçuş rotalarını kapsıyor.
14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak AJet’in indirimli biletleri, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Yurt dışında 34 ülkeye 58 noktaya seferleri olan AJet, kampanya kapsamında; vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli koltuk satışa çıkardı.
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