AJet'ten indirimli bilet kampanyası

Havayolu şirketi AJet, yurt içi uçak biletlerinde indirim kampanyası başlattı.

AJet'ten indirimli bilet kampanyası
THY ekimde 7,1 milyon yolcu taşıdı

THY ekimde 7,1 milyon yolcu taşıdı

Haberi Görüntüle

Havayolu şirketi AJet yurt içi biletlerinde indirime gitti.

13-15 Kasım 2025 tarihlerinde alınan biletlerle 20 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Biletler 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Kampanya kapsamında 131 bin koltuk satışa sunuldu.

Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerli oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...