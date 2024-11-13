AJet'ten indirimli bilet kampanyası

Havayolu şirketi AJet yurt içi uçak biletlerinde indirime gitti.



13-15 Kasım 2025 tarihlerinde alınan biletlerle 20 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.



Biletler 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.



Kampanya kapsamında 131 bin koltuk satışa sunuldu.



Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerli oldu.