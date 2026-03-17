AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile seçili yurt dışı hatlarda biletler yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.

YENİLENEN AJET MOBİL'E ÖZEL KAMPANYA

AJet, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya Balkanlar’dan Türk Cumhuriyetleri’ne uzanan 47 destinasyonda geçerli kampanyası ile ilkbaharda yurt dışını keşfetme fırsatı sunuyor. İndirimli biletler, 17 Mart 2026 tarihinde saat 11:00’den 18 Mart 2026 saat 23:59’a kadar yalnızca AJet Mobil üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

BAGAJLARDA KAMPANYA YAPILDI

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; kabin bagajı 5 Euro'ya ve ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 Euro'ya alınabilecek.

HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?



Kampanyanın geçerli olduğu hatlar; Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh.