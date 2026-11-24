AJet'ten indirimli bilet kampanyası
24.11.2026 12:25
Kampanya, tüm yurt içi hatları kapsıyor.
AJet, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yurt içi uçuşlarda geçerli bilet kampanyasını duyurdu.
AJet, hafta içi yapılacak yurt içi uçuşlarında vergiler hariç yüzde 25 indirimli bilet kampanyasını açıkladı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başlatılan kampanyada indirimli biletler, 24 Kasım tarihinde saat 11:00’den saat 23:59’a kadar alınabilecek.
İndirimli biletler, 7 Aralık-3 Mart 2027 tarihleri arasında (31 Aralık – 5 Ocak 2027 tarihleri arası ve 22 Ocak-9 Şubat 2027 tarihleri arası hariç) hafta içi tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.
Kampanyanın biletleri, AJet WhatsApp kanalından verilen indirim kodu ile yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.