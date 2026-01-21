AJet'ten indirimli uçak bileti

AJet, seyahat planlarını erken yapan yolculara özel bir kampanya başlattı. İlkbaharı kapsayan kampanya ile 150 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 TL’den satışa sunuldu.

AJet’in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00’dan 22 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

41 NOKTAYA İNDİRİMLİ BİLETLE UÇ

Yurt içinde 41 noktaya sefer yapan AJet’in indirimli bilet kampanyasında 150 bin koltuk satışa çıktı. Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek.